Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Fleischindustriebetrieb

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.09.2021, auf Samstag, 25.09.2021, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude eines Fleischverarbeitungsbetriebes in Hatten-Munderloh ein. Hier wurde ein Tresor angegangen und ein fünfstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04331/9410 in Verbindung zu setzen.

