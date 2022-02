Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfallflucht - 21-jährige Verursacherin ermittelt

Schwäbisch Hall (ots)

Eine Opel-Corsa-Fahrerin parkte am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr Im Lehen in eine Parklücke ein und beschädigte hierbei einen geparkten Jaguar F-Pace. Die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Folgetag wurde der Schaden am Jaguar festgestellt und der Sachverhalt der Polizei gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte ein beschädigter Opel Corsa festgestellt und in der Folge die 21-jährige Fahrerin festgestellt werden. Die 21-Jährige gab nach erfolgter Belehrung die Tat zu und muss nun aufgrund der Schadenshöhe auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 - am Jaguar ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell