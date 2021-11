Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Plastikplane angezündet

Geilenkirchen (ots)

Im Eingangsbereich einer Unterführung am Bahnhof Geilenkirchen zündeten unbekannte Täter am Sonntag, 28. November, gegen 21.20 Uhr eine Plastikplane an. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

