Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Loch in Garagentor geschnitten

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht zu Samstag, 27. November, schnitten unbekannte Täter an der Röntgenstraße ein Loch in das Tor einer Garage, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell