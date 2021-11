Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschlagen und bedroht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Ein Mann aus Hückelhoven wurde am Samstag, 27. November, gegen 4 Uhr, in einer Diskothek an der Deichstraße nach eigenen Schilderungen unvermittelt von zwei bisher unbekannten Personen, einem Mann und einer Frau, ins Gesicht geschlagen. Wenig später seien vor der Diskothek mehrere dazugehörige Personen nochmals auf den Hückelhovener zugekommen. Er schilderte, dass diese ihn verbal bedrohten und anschließend in einen schwarzen Suzuki Kleinwagen gestiegen seien. Aus diesem heraus habe der Beifahrer den Hückelhovener erneut bedroht, bevor der Wagen schließlich davonfuhr.

Der Mann aus der Diskothek wurde als südländisch aussehend, etwa 175 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er habe dunkle, kurze Locken und einen dunklen, kurzen und ebenfalls lockigen Bart im Bereich der Oberlippe und des Kinns gehabt. Bekleidet war er mit einem grauen Oberteil und dunkelblauer Jeans. Der Mann, welcher den Hückelhovener im Nachgang bedrohte haben soll, war laut Beschreibung ebenfalls südländischen Aussehens. Er habe eine Tätowierung, vermutlich ein Kreuz und ein arabisches Schriftzeichen, auf dem Handrücken gehabt. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis übermittelt werden.

