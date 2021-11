Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots)

(mb) Am Sonntagabend (14.11.2021) ist an der Hochstiftstraße ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt worden.

Die Bewohner hatten ihr Haus gegen 17.00 Uhr verlassen. Als sie in der Nacht gegen 00.45 Uhr heimkehrten, fanden sie ihr Haus durchwühlt vor. Der oder die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Eine entwendete Geldbörse, in der sich kein Bargeld befunden hatte, lag im Garten. Weitere Beute hatten die Einbrecher nicht gemacht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Bei akuten verdächtigen Beobachtungen sollte immer sofort der Polizeiruf 110 gewählt werden. Weitere Informationen und kostenlose Beratungsmöglichkeiten der Kreispolizeibehörde Paderborn zum Thema Einbruchschutz sind im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell