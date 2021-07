Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210711 - 0829 Frankfurt-Heddernheim/Praunheim: Wiederholt mit Alkohol und Drogen am Steuer

Frankfurt (ots)

(em) Dieses Wochenende (10.-11.07.2021) geriet eine 20-jährige Frau zweimal in eine Verkehrskontrolle. Sie steht im Verdacht, beide Male unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gestanden zu haben. Die Folge: Führerschein und Auto wurden sichergestellt.

Am Samstag geriet die 20-Jährige gegen 05.10 Uhr in die erste Verkehrskontrolle. Den Beamten war der weiße BMW 316i aufgrund des Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der jungen Fahrerin, ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Ein Drogenvortest reagiert positiv auf Kokain. Nach der Sicherstellung des Führerscheines sowie der Durchführung einer Blutentnahme, wurde die 20-jährige Frau wieder entlassen.

In der Folgenacht geriet die BMW-Fahrerin erneut in eine Polizeikontrolle. Wieder reagierte der Drogenvortest auf Kokain sowie zudem auf THC. Weiterhin fand man in ihrer Unterwäsche ein Tütchen mit "Fake-Urin". Es erfolgte erneut eine Blutentnahme. Dieses Mal stellten die Polizisten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher. Ob die junge Frau den BMW wieder abholen darf, wird sich noch zeigen.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss bzw. dem Einfluss berauschender Mittel, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 20-Jährige, welche sich derzeit noch in der Probezeit befindet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell