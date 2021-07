Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210709 - 0827 Frankfurt-Sachsenhausen: Ermittlungen nach Brand des Dachstuhls des Oberforsthauses

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, brannte in der vergangenen Nacht der Dachstuhl des Oberforsthauses in Sachsenhausen aus. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Fraglich ist, ob diese vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde.

Gegen 22.00 Uhr meldeten Zeugen das Feuer am Notruf. Die Feuerwehr hatte den Brand dann gegen 01.00 Uhr gelöscht. In der Folge wurde der Brandort der Polizei für die Brandursachenermittlung übergeben. Am heutigen Vormittag untersuchten dann die Brandursachenermittler der Frankfurter Kripo die Brandstelle. Dies gestaltete sich aufgrund des einsturzgefährdeten Dachgeschosses schwierig. Das Ergebnis der Untersuchung: Brandstiftung. Allerdings ist derzeit noch nicht klar, ob das Feuer absichtlich oder fahrlässig gelegt wurde. Vor Ort sicherte die Polizei umfangreiches Spurenmaterial, dessen labortechnische Untersuchungen, bspw. auf Brandbeschleuniger, noch ausstehen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-51599 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell