Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pfosten umgefahren

Gronau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall blieben ein beschädigter Holzpfeiler zurück sowie Kunststoffteile eines zerbrochenen Kennzeichenhalters mit der Aufschrift einer Ahauser Scania-Vertretung. Eine Zeugin hatte die Beschädigung am Dienstagmorgen gegen 11.30 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet. Zu dem Unfall kam es in Gronau an der Breslauer Straße im Bereich einer Fahrbahnverengung Nähe der Beckerhookstraße. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

