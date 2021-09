Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW und zwei Radfahrern

Speyer (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem PKW und zwei Radfahrern kam es am Mittwoch gegen 18:30 Uhr. Eine 46-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Rechtsabbiegen vom St.-Klara-Kloster-Weg in die Wormser Landstraße zwei von rechts kommende Radfahrer, die den Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhren. Einer der beiden 17-jährigen Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Die Polizei weist daraufhin:

Das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ist oft eine Ursache, wenn Radfahrende in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Achten Sie daher als Fahrradfahrer/-in auf die Nutzung des richtigen Radweges, um so einem Unfall vorzubeugen. PKW Fahrer/-innen sollten insbesondere an Kreuzungen/Einmündungen auf die querenden Verkehrsteilnehmer achten. Die Polizei rät Fahrzeuginsassen grundsätzlich zu einem erweiterten Schulterblick.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell