Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstellen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am 18.10.2021 gegen 16 Uhr kam es zu einem Rückstau auf der Bundesstraße 9, weswegen mehrere PKW zwischen Speyer und Dudenhofen verbotswidrig den Weg über die Brücke in der Speyerer Heinrich-Heine-Straße und die angrenzenden Feldwege wählten. Deshalb reagierte die Polizei auf die Verkehrslage mit einer Kontrollstelle, in deren Verlauf elf Fahrzeuge gegen das Durchfahrtsverbot verstießen und deren Fahrer kostenpflichtig verwarnt wurden. Weiterhin wurden drei Mängelberichte ausgestellt.

Am 18.10.2021 zwischen 21:15 Uhr und 22 Uhr wurde eine Kontrollstelle am Domplatz eingerichtet, in deren Verlauf zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert wurden. Hierbei wurden allerdings keine Verstöße festgestellt, insbesondere nicht gegen das geltende Schrittgeschwindigkeitsgebot.

