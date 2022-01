Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeuge findet Tasche mit Dokumenten in Dortmund-Ems-Kanal: Polizei stellt bei den Eigentümern Einbruch ins Einfamilienhaus fest

Unna (ots)

Ein Zeuge hat am Neujahrsnachmittag (01.01.) eine Tasche mit diversen Dokumenten im Dortmund-Ems-Kanal in Münster gefunden. Als er zu der Adresse der Eigentümer in der Bornekampstraße in Unna fuhr und dort klingelte, um die Unterlagen zurückzugeben, öffnete niemand. Daraufhin suchte er die Polizeiwache Unna auf.

Einsatzkräfte stellten im Anschluss an der besagten Anschrift fest, dass auf der Rückseite des Einfamilienhauses die Terrassentür aufgebrochen wurde. Mehrere Räume waren durchwühlt. Die Einsatzkräfte durchsuchten das gesamte Objekt. Täter waren nicht mehr vor Ort. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden ein Handy sowie zwei Tresore gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zwischen dem 30. Dezember, 14 Uhr, und 1. Januar, 19.50 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bornekampstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

