Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Blitzermeldung für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Unser Hauptziel ist bei allen Kontrollen im Oberhausener Stadtgebiet die Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. Darum werden wir auch in der kommenden Woche wieder an den genannten, aber auch an zahlreichen weiteren Messstellen zu finden sein: Montag 26.07.2021 Fahnhorststraße Dienstag 27.07.2021 Kurfürstenstraße Mittwoch 28.07.2021 Hiberniastraße Donnerstag 29.07.2021 Elpenbachstraße Freitag 30.07.2021 Flügelstraße

