Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Am Samstag gegen 23.30 Uhr ereignete sich in dem Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Fackelbrückenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete ein 19 Jahre alter Lenker eines BMW die Vorfahrt einer 35 Jahre alten Peugeot Lenkerin, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Pkw Peugot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Heubach: Unfall im Einmündungsbereich

Am Samstag gegen kurz nach 9 Uhr befuhr eine 40 Jahre alte Lenkerin eines Skoda die L1162 von Böbingen herkommend in Fahrtrichtung Heubach. An der Einmündung zur L1161 wollte die Fahrzeuglenkerin nach links in Richtung Mögglingen abbiegen. Hierbei sah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Ford, der mit einem 47 Jahre alten Fahrer besetzt war und kollidierte mit diesem. Aufgrund der entstandenen Beschädigungen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich an beiden Fahrzeugen auf jeweils ca. 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell