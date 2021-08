Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 20-Jähriger verwüstet Bahnhof Bundespolizei zieht ihn zur Rechenschaft

Bielefeld (ots)

Was ihn in der Nacht zu Freitag (06.0 August) derart in Rage versetzt hat, dass er den Hauptbahnhof Bielefeld verwüstete, ist nicht bekannt.

Ein 20-jähriger Bielefelder betrat den Hauptbahnhof und randalierte dort wie von Sinnen. Nach Tritten gegen die Eingangstüren und Infosäulen mussten auch Müllbehälter dran glauben. In der Haupthalle, dem Personentunnel und auf dem Bahnsteig trat er insgesamt sechs Müllbehälter um, die dabei beschädigt wurden. Drei auf dem Bahnsteig aufgestellte Müllbehälter trat er samt Verankerung aus dem Pflaster. In seiner rasenden Wut boxte und trat er gegen Türen, Infosäulen, Aufzüge und Wände. Bis der angetrunkene Mann durch Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt und gefesselt war, hatte er ein Bild der Verwüstung hinterlassen und nicht unerheblichen Sachschaden verursacht, für den er am Ende wohl geradestehen muss. Gegen den Bielefelder wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Nachdem er sich wieder im Griff hatte, konnte er entlassen werden.

