Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Bushaltestelle beschädigt

Zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagvormittag 09 Uhr beschädigte ein Vandale eine Bushaltestelle in der Geschwister-Scholl-Straße, indem er eine dortige Glasscheibe zerstörte. Der dadurch entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

Michelbach an der Bilz: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wendete am Samstagvormittag zwischen 09 Uhr und 10:30 sein Fahrzeug im Buchhorn. Dort blieb er an einer Straßenlaterne hängen, verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Haustüre beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 7:00 Uhr eine Hauseingangstüre in der Spitalstraße beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

