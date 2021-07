Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Abschließende Zahlen zum Aktionstag zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie

Mainz (ots)

Der Aktionstag zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie unter Beteiligung aller fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien und unter Gesamtkoordination durch das Landeskriminalamt ist beendet.

Die abschließenden Zahlen sehen wie folgt aus:

Insgesamt waren 267 Kräfte der Polizei Rheinland-Pfalz an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

Durchsucht wurden landesweit insgesamt 118 Objekte.

Die Durchsuchungen schlüsseln sich wie folgt auf:

Polizeipräsidium Koblenz: 21

Polizeipräsidium Mainz: 38

Polizeipräsidium Rheinpfalz: 26

Polizeipräsidium Trier: 22

Polizeipräsidium Westpfalz: 11

Insgesamt wurden über 700 Datenträger wie Computer, Mobiltelefone sowie Speichermedien sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um 109 Männer und neun Frauen im Alter von 14 bis 77 Jahren mit verschiedenen Nationalitäten.

Neben den Datenträgern kam es in wenigen Fällen auch zu Zufallsfunden. So wurden auch Waffen (Schreckpistole, zwei Messer, Schlagring) sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Außerdem lag im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz gegen einen der Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags vor, der vollstreckt werden konnte. Der 27-Jährige wurde am Mittag dem Haftrichter vorgeführt, es wurde Untersuchungshaft erlassen.

