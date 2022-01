Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Mann im Bus berührt Knie einer Schülerin

Ludwigshafen (ots)

Am 04.01.2022 fuhr um 07:15 Uhr eine 15-jährige Schülerin mit der Linie 80 zu ihrer Schule. An der Haltestelle "Am Schwanen" stieg ein bislang unbekannter Mann ein und starrte zunächst dieses Mädchen an. Dann setzt er sich neben die Schülerin und berührte sie kurz am Knie. Das Mädchen zog sofort ihr Bein zurück. Beim Verlassen des Busses berührte er sie kurz an der Schulter. Der unbekannte Mann stieg an der Haltestelle "Marienkirche" wieder aus dem Bus. Die Ermittlungen dauern an.

Beschreibung des unbekannten Mannes: ca. 40 Jahre alt, Haare oben länger und an der Seite kurz. Er trug einen Blaumann.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell