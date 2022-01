Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sicherheitsabstand zu gering - Auffahrunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am 05.01.2022 hielt um 08:25 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße an einer rot werdenden Ampel an. Der hinter ihm fahrende 23-jährige Autofahrer fuhr aufgrund fehlendes Sicherheitsabstands auf. Der auffahrende Unfallverursacher verletzte sich leicht. Fehlender Sicherheitsabstand ist Unfallursache Nummer eins.

Beachten Sie bitte die Tipps Ihrer Polizei, um sicher an Ihr Ziel zu kommen.

- Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist Ihr persönlicher Sicherheitsabstand.

- Zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel der Abstand so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn plötzlich gebremst wird.

- Halten Sie so viel Abstand, dass Sie jederzeit bremsen können.

