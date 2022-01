Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Haus

Edenkoben (ots)

Am 05.01.2022, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in Edenkoben in der Klosterstraße ein. Die Täter schoben den Rollladen der Terrassentür hoch und schlugen die Scheibe in Griffhöhe ein. Im Anschluss öffneten sie die Terrassentür durch das zerborstene Glas. Sie stahlen unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell