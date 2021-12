Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Wohnungseinbrüche am Nachmittag und frühen Abend- Polizei sucht Zeugen

Neuss, Dormagen (ots)

Am Donnerstag (02.12.), in der Zeit von 13:50 bis 18:30 Uhr, hebelten Einbrecher die Balkontür einer Hochparterrewohnung an der Paracelsusstraße im Stadionviertel auf. Was die Diebe erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Ebenfalls aufgehebelt wurde die Terrassentür eines Reihenhauses an der Plankstraße auf der Furth am Donnerstag (02.12.), in der Zeit von 16:30 bis 19:10 Uhr. Auch hier ist noch nicht bekannt, was die "Ungebetenen Gäste" erbeuteten.

Beim Versuch blieb es am Donnerstag (02.12.), gegen 19:00 Uhr, an der Dürerstraße in Selikum. Einbrecher hebelten an einem Fenster und einer Terrassentür, scheiterten jedoch an den vorhandenen Einbruchsicherungen und gelangten nicht in das Einfamilienhaus.

Bargeld, Gold und Armbanduhren erbeuteten Diebe bei einem Einbruch am Donnerstag (02.12.) in einem Einfamilienhaus an der Straße "Im Springfeld" in Nievenheim. Die Täter hatten in der Zeit von 16:30 bis 18:30 Uhr ein Fenster aufgehebelt.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0

