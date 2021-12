Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe in der Neusser Innenstadt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Mittwoch (01.12.) erstatteten mehrere Bürgerinnen Anzeige bei der Polizei, weil sie augenscheinlich von Taschendieben bestohlen worden waren.

Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr hielt sich eine 41-Jährige in einem Geschäft an der Niederstraße auf und musste an der Kasse feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet worden war.

Zwischen 10:40 Uhr und 10:55 Uhr hob eine 72-Jährige in einer Bank an der Sebastianusstraße Geld ab und geriet offenbar schon kurz danach ins Visier von Langfingern; auch ihre Geldbörse befand sich kurz nach dem Verlassen der Bank schon nicht mehr in ihrem Rucksack. Gegen 14:35 Uhr hatte eine 65-Jährige ihre Einkäufe in verschiedenen Läden an der Niederstraße beendet und sich zu ihrem Wagen am Hamtorwall begeben. Hier fiel ihr auf, dass man ihr Portmonee aus der Handtasche gestohlen hatte.

Eine 75-Jährige musste gegen 14:45 Uhr beim Verlassen eines Geschäfts an der Krefelder Straße den Verlust ihrer Geldbörse feststellen.

Das Kriminalkommissariat 21 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Gerade im Gedränge sollten Sie auf Ihre Wertsachen achten. Taschendiebe treiben vor allem dort ihr Unwesen, wo Menschen abgelenkt sind, sei es vor Läden, im öffentlichen Nahverkehr oder aber auf dem Weihnachtsmarkt. Ihre Polizei gibt Ihnen folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten - Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie auch wirklich benötigen - Tragen Sie Wertsachen, wie zum Beispiel Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen - Sollten Sie einen Taschendiebstahl beobachten, machen Sie umstehende Personen darauf aufmerksam und verständigen Sie unverzüglich die Polizei (Notruf 110).

Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell