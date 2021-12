Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf der B 230 fordert vier Verletzte

Korschenbroich (ots)

Am Mittwochmorgen (1.12.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 230. Gegen 8:20 Uhr befuhr eine 46-jährige Dormagenerin die B 230 in Richtung Liedberg und gelang aus derzeit ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein 32-jähriger Mönchengladbacher versuchte noch auszuweichen, geriet während des Manövers jedoch gegen die Leitplanke. Eine dahinter kommende VW-Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die 31-jährige VW-Fahrerin und deren 14-jährige Insassin wurden durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Dormagenerin sowie der Mönchengladbacher mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das zentrale Unfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss war ebenfalls Einsatz. Die Polizei sperrte die B 230 für einige Stunden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

