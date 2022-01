Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss Unfallflucht begangen

Ludwigshafen (ots)

Am 4. Januar beobachteten Zeugen an der Kreuzung am Paul-Kleefoot-Platz, wie um 19:20 Uhr ein Skoda ungebremst in die bevorrechtigte Straßenbahn fuhr. Am Skoda wurden sofort beide Airbags ausgelöst; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. An der Straßenbahn kam es nur zu Sachschaden. Personen wurden hier nicht verletzt. Der Fahrer des Skoda stieg aus und rannte davon. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 34-jährigen Mann handeln dürfte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßen konnte der Fahrer bislang nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell