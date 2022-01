Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 04.01.2022, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Anilinstraße in Richtung Rheinuferstraße. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Rheinuferstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem von links kommenden 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem Fahrradweg der Rheinuferstraße in Richtung Hemshof Kreisel fuhr. Der 30-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

