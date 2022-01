Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Elektromoped

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 28.12.21, 12:00 Uhr bis zum 31.12.21, 11:30 Uhr kam es in der Maxstraße zu einem Diebstahl von einem dunkelgrauen Elektromoped der Marke Sur-Ron firefly, Schaden ca. 4.000 Euro.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Elektromopeds geben?

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen:

1. Gutes und sicheres Schloss ist das A und O

2. Anschließen statt Abschließen

Einfaches Zusammenschließen von Rahmen und Hinterrad reicht nicht aus, da das Zweirad einfach weggetragen werden kann. Deshalb das Zweirad immer an einem festen Gegenstand anschließen - auch wenn das Zweirad nur kurz abgestellt wird.

3. Gut einsehbarer Abstellplatz wählen

In versteckten Ecken kann ein Dieb in Ruhe und meist unbeobachtet das Schloss aufbrechen. Deshalb das Zweirad an einem für Passanten gut einsehbaren Platz anschließen.

Welche Daten vom Zweirad sollte man aufbewahren:

Bild vom Zweirad machen

Kassenzettel und Rechnung aufheben

Seriennummer aufschreiben

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell