Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 03.01.2022, gegen 19:00 Uhr, war eine 35-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Oderstraße einkaufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche, die sie in ihren Kinderwagen gelegt hatte, von unbekannten Tätern gestohlen worden war. In der Tasche waren außer mehreren hundert Euro Bargeld unter anderem auch ein Handy. Gegen 22:00 Uhr wurde die Handtasche auf dem Fußgängerweg in der Josef-Huber-Straße gefunden. Bis auf das Bargeld befand sich noch alles in der Tasche.

Die Polizei rät, Wertsachen immer am Körper zu tragen und nie unbeaufsichtigt zu lassen.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell