Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt unter Einfluss von Drogen

Ludwigshafen (ots)

Am 04. Januar hielten Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um 01:30 Uhr ein Auto in der Heinigstraße an. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 28-jährige Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden präventiv sichergestellt.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro rechnen.

