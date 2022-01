Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Heuchelheim (ots)

Am 03.01.2022, zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Kalmitstraße in Heuchelheim ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchwühlten Schränke. Da zur Zeit des Einbruchs jedoch große Hunde im Haus waren, wurden die Einbrecher vermutlich gestört. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

