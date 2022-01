Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Ludwigshafener Seniorinnen und Senioren

Ludwigshafen (ots)

Am 03.01.2022 wurden der Polizei von Ludwigshafener Seniorinnen und Senioren vier Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet, die zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr stattfanden.

Bei einem 85-Jährigen gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und fragte, ob der Senior 10.000 Euro Bargeld Zuhause habe oder ein Schließfach bei der Bank habe. Der 85-jährige durchschaute die Betrugsmasche und beendete vorbildlich das Telefonat.

Bei einer 88-Jährigen rief ein Mann an, der sich als Polizeibeamter ausgab und ihr mitteilte, dass im Nahbereich ihrer Wohnanschrift zwei Einbrecher festgenommen worden seien und zwei weitere noch flüchtig seien. Der Anrufer fragte die Seniorin in diesem Zusammenhang, ob sie Bargeld, Schmuck oder Gold zuhause hätte oder ein Bankschließfach besitzen würde. Dies alles verneinte die 88-Jährige, da ihr die Betrugsmasche aus der Presse bekannt war. Daraufhin legte der Anrufer auf.

Ein 83-Jähriger wurde von einem Anrufer angerufen, der sich als Polizeibeamter der Oberpolizeidirektion Ludwigshafen ausgab. Er fragte den Senior, ob er mitbekommen habe, dass in seiner Wohnstraße eingebrochen worden sei. Nachdem der 83-Jährige ihm antwortete, dass er davon nichts mitbekommen habe, erkundigte sich der Anrufer, ob er die Frau des 83-Jährigen sprechen könne. Als der Senior, der den Betrug erkannte, ihm daraufhin entgegnete, dass seine Frau nicht da sei, legte der Anrufer auf.

Bei einer 82-Jährige erklärte der Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, dass in ihrer Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen worden seien, welche einen Zettel mit ihrem Namen dabei hatten. In diesem Zusammenhang fragte der Anrufer, ob die Seniorin Wertsachen Zuhause habe. Die 82-Jährige, die die Betrugsmasche sofort durschaute, beendete daraufhin vorbildlich das Telefonat.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Rufen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder 110 an und erstatten Sie Anzeige!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell