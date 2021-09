Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Diebstähle auf dem Parkplatz Isteiner Schwellen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz der Isteiner Schwellen kam es erneut zu Diebstählen. Von einem geparkten VW-Bus wurden am Sonntag, 05.09.2021, zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr, zwei E-Bikes der Marke Winora und Wilier von einem am Heck befestigten Fahrradträger gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 6.500 Euro. Am Montag, 06.09.2021, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, wurden aus einem dort geparkten weißen VW Fox ein schwarzer Rucksack gestohlen. In dem Rucksack befanden sich ein Notebook, ein Tablet, Identitätsdokumente sowie eine braune Geldbörse in welcher sich diverse Bankkarten befanden. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.700 Euro. Aufgrund der starken Frequentierung des Parkplatzes erhofft sich der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977800, Hinweise von Zeugen. In diesem Zusammenhang noch ein allgemeiner Hinweis der Polizei. Lassen sie bitte keine Wertsachen in ihrem geparkten Fahrzeug zurück!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell