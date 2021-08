Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr am Dienstag zweimal im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 20.15 Uhr zu einem PKW-Brand auf die BAB 43 gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW in Vollbrand. Mit zwei Schnellangriffsleitungen wurde der Brand gelöscht. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Während des Einsatzes war die Autobahn für den Verkehr gesperrt. Einsatzende war gegen 21.25 Uhr. Zeitgleich wurden die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr zur Gevelsberger Straße gerufen. Dort musste ein Patient mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Landung und Start des Hubschraubers wurden durch die Einsatzkräfte abgesichert. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten. Hier war gegen 21.30 Uhr Einsatzende.

