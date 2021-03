Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210329.9 Meldorf: Entwendeter Traktor wieder aufgefunden (Folgemeldung zu 210329.2)

Meldorf (ots)

Nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung bezüglich des Diebstahls eines hochwertigen Traktors in Kronprinzenkoog hat sich am heutigen Vormittag ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der das Fahrzeug in Meldorf entdeckt hatte. Eine Streife bestätigte den Fund: Der Case Puma stand unversehrt in einer Feld-Zufahrt im Bereich der Marschstraße. Mittlerweile befindet sich der Traktor wieder im Besitz seines Eigentümers, die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell