Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kelleraufbruch

Ludwigshafen (ots)

Am 4. Januar konnte um 16:15 Uhr in der Saarlandstraße festgestellt werden, dass durch bislang Unbekannte zwei Parzellen aufgehebelt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Videoaufzeichnung wird gesichert.

