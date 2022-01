Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter In der Zeit zwischen dem 14.12.2021 und dem 15.12.2021 einen Zigarettenautomaten auf, der in der Jakob-Binder-Straße steht. Sie stahlen das darin befindliche Bargeld. Dadurch, dass der Zigarettenautomat vollkommen zerstört worden war, entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell