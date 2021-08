Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Alleinunfall - Pkw prallt gegen Straßenlaterne - Fahrzeugführer stand mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 26. August 2021, 07:09 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache prallte gestern Morgen der Fahrer eines VW Passat, ein 48-jähriger dänischer Staatsbürger, im Kreuzungsbereich Hubertusstraße / Neusser Straße gegen eine Straßenlaterne. Zeugen war der Passat kurz vor dem Unfall aufgefallen, da er vom Fürstenwall in einer großen Kurve über mehrere Fahrstreifen auf die Neusser Straße abbog. Kurz darauf fuhr der Passat an der Kreuzung Hubertusstraße / Neusser Straße geradeaus auf die Fußgängerinsel und prallte anschließend gegen die Laterne. Da bei der Kontrolle des 48-Jährigen weißliche Pulveranhaftungen im Gesicht auffielen und sich im Fahrzeug ein Plastiktütchen mit einer weißlichen Substanz befand, bestand der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. In seiner ersten Aussage räumte der 48-Jährige den Konsum entsprechender Substanzen während der Fahrt ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann keine Sicherheitsleistung entrichten konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

