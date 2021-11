Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taxi aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße

10.11.2021, 07.00 Uhr - 08.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Taxi, der sich am Mittwochmorgen im Bereich des Kaufhofs ereignet hat.

Gegen 07.000 Uhr hatte ein Taxifahrer seinen beige-farbenes Taxi des Typs VW Touran an der Schillerstraße, in Höhe des Kaufhofrondells ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er gut eine Stunde später, gegen 08.00 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe zerstört hatten. Zudem hatten die Unbekannten Bargeld aus Geldbörse entwendet, die sich in der Ablage der Fahrertür befunden hatte.

Die Unbekannte müssen sich demnach tief in das Taxi gebeugt haben, um an die Geldbörse zu gelangen. Auf welche Höhe sich der gestohlene Geldbetrag beläuft wird derzeit ermittelt.

Da der Abstellort des Taxis in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle liegt, die zu dieser Tageszeit schon stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Wartende oder andere Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell