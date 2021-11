Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 21-Jähriger beleidigt Minderjährige und Polizei - Verursacher landet im Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Ehmen, Feldscheide

09.11.2021, 14.15 Uhr - 15.00 Uhr

Übermut tut selten gut ... Diese Aussage traf am Dienstagnachmittag auf einen 21 Jahre alten Wolfsburg zu, der in Ehmen randalierte und dabei Passanten, darunter zwei Kinder in obszöner Weise beleidigte. Gegen 14.16 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in der Straße Feldscheide gemeldet, die ihre Notdurft in aller Öffentlichkeit an einer Mauer entrichtet hatte und Passanten beleidigen würde.

Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen und wurde vor Ort von mehreren Bürgern angesprochen, die den Beamten Hinweise auf den Verursacher gaben, der sich in Richtung der Straße Laagholz entfernt hatte.

Am Skater Park zwischen den Straßen Feldscheide und Laagholz können zwei minderjährige Mädchen angetroffen werden, die den Beamten spontan mitteilen, dass auch sie von dem Beschuldigten mit beleidigt worden seien.

Schlussendlich konnte der Beschuldigte auf einem Schotterweg zwischen einem Kindespielplatz und der Straße Wulfhagen angetroffen, angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Wolfsburg.

Bei der Kontrolle durch die Beamten verhielt sich der 21-Jährige aufbrausend und begann lautstark die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Trotz mehrfacher Ermahnungen und Belehrungen hörte der 21-Jährige nicht auf in aller Öffentlichkeit die Beamten mit obszönen Schimpfworten zu titulieren. Dabei prahlte er gegenüber den Beamten, dass er schon mehrfach Ordnungsgelder bezahlt zu haben, was ihm jedoch egal sei. Da die Höhe der Ordnungsgelder oder auch die Gesamtsumme ihr Ziel scheinbar verfehlt hatten, beschlossen die Ordnungshüter dem Treiben des 21-Jährigen ein Ende zu bereiten und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle.

Hier durfte er bei den Beamten als Gast in der Gewahrsamszelle den Rest des Tages verbringen und sich auf mehrere bevorstehende Verfahren wegen Beleidigung einstellen. Er wurde gegen 20.15 Uhr aus behördlicher Obhut entlassen und konnte seinen Heimweg antreten.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell