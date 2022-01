Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss - Unfallverursacher stellt sich freiwillig

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 05.01.2022 Auftrag Nr. 4618269 (newsaktuell.de)

Am Mittwoch, den 05.01.2022 stellte sich der Unfallverursacher bei der Polizei und räumte eine Tatbeteiligung am Verkehrsunfall ein und regelmäßig Drogen zu konsumieren. Es wurde bei dem 34-Jährigem eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

