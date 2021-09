BPOL NRW: Bundespolizei stellt Mann bei Diebstahl von Schienen - Festnahme

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei stellt Mann bei Diebstahl von Schienen - Festnahme

Am 10.09.2021 um 13 Uhr wurde ein 53-jähriger Deutscher durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er auf dem Bahngebiet in Bonn Gleisteile demontierte. Als die Bundespolizei eintraf, versuchte er zu flüchten. Die Beamten stellten den Mann und nahmen ihn fest.

Am Freitagmittag wurde die Bundespolizei in Bonn zu einem stillgelegten Bahngebiet in Bonn-Dransdorf gerufen. Dort sollte sich nach Angaben des Melders ein Mann befinden, welcher illegal Schienenteile abmontierte. Beim Eintreffen am bezeichneten Ort, traf die Bundespolizei auf einen 53-jährigen Mann, welcher angab, dass er die Gleisteile beim Schrotthändler verkaufen wolle. Als die Beamten ihn darauf hinwiesen, dass die Teile nach wie vor Bahneigentum seien, ergriff der Mann wütend die Flucht. Die Beamten setzen ihn nach und stellten ihn unweit des Tatortes. Eine eingetroffene Streife der Landespolizei unterstützte die Bundespolizisten hierbei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest, fertigten Bilder und sicherten Spuren. Eine Auswertung der Aufzeichnung der mitgeführten Bodycam der Beamten, steht noch aus.

Die Bundespolizei leitete gegen den wohnungslosen Mann ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

