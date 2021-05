Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall nach Fahrt im Haarener Wald mit geöffneten Fenstern

33142 Büren, Haarener Straße (ots)

Freitag, 28.05.2021, 16:10 Uhr

33142 Büren, Haarener Straße

Der Fahrtwind wurde einem 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Wünnenberg zum Verhängnis, als er am Freitag nachmittag den Haarener Wald in Richtung Haaren durchfuhr. Weil er beide Fenster geöffnet hatte, drohten ihm Unterlagen aus dem Auto zu fliegen. Beim Versuch, dies zu verhindern, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurde er leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus Salzkotten verbracht. Weil die Polizeibeamten jedoch auch Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellten, wurde ihm im Krankenhaus auch eine Blutprobe entnommen.

