POL-COE: Nordkirchen, Schloss/ Rucksack aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen einen unter dem Beifahrersitz verstauten Rucksack aus einem Auto. Gegen 11 Uhr am Sonntag (12.12.21) schlugen die Täter eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten die Tasche samt Geldbörse. Sowohl die Geschädigte, als auch ihr Lebensgefährte erinnern sich an eine männliche Person in einem dunklen Auto. Der Unbekannte habe sich in der Nähe aufgehalten und gesehen, wie der Rucksack unter dem Sitz verstaut wurde.

Im Kreisgebiet kam es zu weiteren gleichgelagerten Diebstählen. Die Polizei bittet darum, während Spaziergängen keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Immer wieder kommt es zu Diebstählen, insbesondere auf Parkplätzen in der Nähe von beliebten Ausflugszielen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930 zu melden.

