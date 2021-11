Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen haltenden Pkw gefahren

Uslar (ots)

USLAR (zi.)

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bielefeld wollte am 11.11.21, gegen 10:35 Uhr, rückwärts von einem Grundstück auf die Bella Clava fahren und stieß dort mit dem Heck gegen die linke Scheibe eines an der Lichtzeichenanlage haltenden Pkw. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

