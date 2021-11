Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Offener Kofferraum löst Unfall aus

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Danziger Straße

Mittwoch, 10.11.2021, 02:15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein nicht richtig geschlossener Kofferraumdeckel hat am gestrigen Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 02:15 Uhr in der Danziger Straße einen kleineren Unfall ausgelöst. Eine 62-Jährige aus Nörten-Hardenberg bemerkte beim Ausparken, dass der Kofferraum nicht richtig geschlossen war. Als sie ausstieg, um den Deckel zu schließen, rollte das Fahrzeug vermutlich infolge des bereits erfolgten Auskuppelns leicht nach hinten und stieß mit der noch geöffneten Tür gegen einen daneben geparkten PKW. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR, am anderen Fahrzeug war zunächst kein Schaden erkennbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell