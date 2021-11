Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße

Dienstag, 09.11.2021, 15:20 Uhr

NORTHEIM(da) - Eine 19-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall in der Einbecker Landstraße am gestrigen Nachmittag gegen 15:20 Uhr leicht verletzt. Ein 71-jähriger aus dem Bereich Braunlage wollte mit seinem PKW in die Schuhmannstraße abbiegen. Hierbei übersah er die parallel fahrende Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Northeimerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW des Verursachers entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell