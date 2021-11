Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, Harztor

Mittwoch, 11.10.2021, zwischen 16:30 und 18:35 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am gestrigen Nachmittag zwischen 16:30 Uhr und 18:35 Uhr am Harztor einen ordnungsgemäß geparkten PKW beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. Bei dem geparkten PKW Hyundai wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 500EUR. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter Tel. 05551-7005-0 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell