Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rennradler kollidiert mit E-Scooter

Mit schwereren Verletzungen kam ein 51-Jähriger ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Rennrad auf dem Radweg hinter dem Blautalcenter in Richtung Stadtmitte. Von rechts kam auf Höhe Magirus-Deutz-Straße eine 15-Jährigen mit ihrem E-Scooter auf einem weiteren Rad-/Fußweg. Der Rennradler missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 15-Jährigen. Im Kreuzungsbereich der beiden Wege stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei stürzte der Rennradler und zog sich schwerere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Am Renrrad entstand geringer Sachschaden.

+++++++ 1378530

