Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (331/2021) "Planenschlitzer" beschädigen elf LKW auf Rastplatz Leineholz-West an der Autobahn 7 - Kein Diebesgut

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord Nacht zu Dienstag, 7. September 2021

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem voll belegten und gut ausgeleuchteten Rastplatz "Leineholz-West" an der Autobahn 7 (Fahrtrichtung Kassel) haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (07.09.21) nach derzeitigem Stand die Planen von insgesamt mindestens elf LKW aufgeschlitzt. Transportierte Ladung wurde offenbar aber nicht gestohlen. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

