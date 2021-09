Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (329/2021) Ford brennt vor Wohnhaus in Volkerode - Ursache noch unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Rosdorf, Ortsteil Volkerode, Unterdorf

Sonntag, 5. September 2021, gegen 02.30 Uhr

ROSDORF (jk) - Im Rosdorfer Ortsteil Volkerode (Landkreis Göttingen) ist Sonntagnacht (05.09.21) gegen 02.30 Uhr ein Ford komplett ausgebrannt. Der Wagen stand in der Einfahrt eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in der Straße "Unterdorf". Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Brandursache ist zurzeit unklar. Angaben zur Schadenshöhe liegen ebenfalls bislang nicht vor. Ersten gewonnenen Informationen zufolge, sollen in unmittelbarer Nähe zwei unbekannte Personen beobachtet worden sein, die sich schnellen Schrittes entfernt hätten. Ob es einen Zusammenhang mit dem Feuer gibt, steht bislang nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell