Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Ohne Führerschein unterwegs - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Ohne Führerschein unterwegs

Am Samstagmorgen, gegen 03.10 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Seat-Fahrer die Bahnhofstraße von der B29 herkommend. Hierbei überfuhr er zunächst die Verkehrsinsel am dortigen Kreisverkehr, kam im weiteren Verlauf an der Ausfahrt nach Bartholomä rechts von der Fahrbahn ab und streifte anschließend die Gabionen an einem angrenzenden Grundstück. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der 17-Jährige verursachte einen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Aalen: Mit Anhänger PKW beschädigt

Aufgrund enger Platzverhältnisse hatte ein 47-Jähriger am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr seinen Anhänger vom PKW abgehängt. Als er diesen mit drei weiteren Personen von Hand um eine Kurve in der Neßlauer Straße schob, scherte das Heck des Anhängers aus und streifte hierbei einen VW-Golf einer 62-Jährigen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Aalen: PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Sonntagfrüh gegen 06:00 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW einen am Fahrbahnrand geparkten Renault-Twingo eines 32-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ellwangen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr wurde ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger von einem bislang Unbekannten zunächst verbal und anschließend körperliche angegriffen. Die beiden jungen Männer hielten sich mit drei weiteren Bekannten am ZOB in der Bahnhofstraße auf, als der Unbekannte auf sie zukam und ein Streitgespräch anfing. Im Laufe dieser verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte den Beiden ins Gesicht und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Sonntag,17:15 Uhr und 17:35 Uhr, beschädigte in der Goldschmiedgasse ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten VW-Golf, welcher auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Bank stand und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der hierbei entstandene Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen telefonisch unter der Nummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim rückwärts Rangieren beschädigte ein 60-Jähriger am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Audi einen in der Ronsperger Straße abgestellten Ford einer 33-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Gegen 9.30 Uhr hatte am Freitag ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer, beim rückwärts Ausfahren aus einer Parklücke in der Lorcher Straße, den KIA eines 25-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Mutlangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 27-jährige befuhr am Sonntagfrüh, gegen 06:30 Uhr, mit ihrem VW die L1155 von Alfdorf nach Mutlangen. Zwischen Adelstetten und Pfersbach kam sie aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Fahrbahn auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 27-Jährige konnte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie musste anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht II

Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter PKW Lenker die Eutighofer Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei beschädigte dieser einen am Fahrbahnrand geparkten Renault einer 54-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ellwangen: Unfall bei Fahrbahnwechsel

Am Freitag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Audi-Fahrer den linken Fahrstreifen auf der A7 von Kempten nach Würzburg. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen, auf Höhe der Anschlussstelle Ellwangen, bremste dieser sein Fahrzeug stark ab, so dass ein nachfolgender 58-jähriger Fahrer eines Sattelzuges nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf den Audi auffuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell